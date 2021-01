Oroscopo di oggi 15 gennaio per il Sagittario

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sul Sagittario.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Invece di avventurarvi in nuove imprese, riprendete in mano alcuni progetti accantonati: potrebbero finalmente darvi la soddisfazione che meritano. In questo momento dovete far capire al partner che avete semplicemente bisogno di essere rassicurati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

