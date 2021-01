Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 16 e domani 17 gennaio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 gennaio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Con un po’ di autodisciplina e di precisa forza di volontà, userete soltanto i mezzi che possedete per raggiungere al più presto l’agognata meta. Non esasperate le situazioni, soprattutto non diventate pessimisti, se alcuni progetti subiranno un arresto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

