Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 16 e domani 17 gennaio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 gennaio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Se siete alla ricerca di un lavoro, sappiate che con Giove propizio, la fortuna presto busserà alla vostra porta. Intanto non restate con le mani in mano. Vi sembrerà che la confusione regni alla grande ovunque, ma con il minimo sforzo risistemerete tutto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

