Oroscopo di oggi 17 gennaio e dell'anno 2021

Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Se in questo momento non riuscite a utilizzare le vostre risorse al meglio, allora staccate per un attimo la spina e riflettete senza fretta. Giove è ostile, fate attenzione a ciò che mettete a tavola! Consigliata una dieta con pochi grassi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Con Giove ostile a Urano, avvertirete forte la necessità di esaminare e di risolvere una volta per tutte le problematiche che sentite come soffocanti. Non cambiate le cose solo per il desiderio di farlo, senza soffermarvi a pensare se è bene o no! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Farete chiarezza con un familiare che pretende una vostra maggiore presenza e partecipazione alla gestione dei problemi di casa. Tenete bene in mente che è l’armonia tra mente e corpo a garantire il benessere, e comportatevi di conseguenza! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Sarete molto affettuosi con la persona amata, ma con Venere contraria tenderete anche ad essere più gelosi del solito scatenando la sua reazione. Rilassatevi e rigeneratevi dedicando tempo e spazio ai vostri amati hobby. Coinvolgete il partner. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

A causa di Giove e Saturno avversi, non fatevi promotori di iniziative che già in partenza sapete essere non attuabili. Aspettate tempi migliori. Rilassatevi facendo delle passeggiate in contatto sereno con la natura invernale. Copritevi bene, però! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Non sarà difficile spiccare il volo e guardare con sicurezza al di là dell’apparenza, con una visione aperta e una mente più lungimirante. Nettuno è contro: non lasciatevi abbagliare dall’apparenza che vi fa interessare a chi non è adatto a voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Sul lavoro cercate di avvalervi dell’aiuto di un collega con più esperienza di voi per dipanare la matassa e superare velocemente gli intoppi. L’ancora di salvezza oggi potrebbe esservi offerta da un familiare con più maturità e saggezza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Grande afflato e coinvolgimento con la dolce metà. Condividerete momenti profondi e intensi. Lo slancio vi farà ritrovare il sorriso. Non adottate atteggiamenti critici con un amico che merita invece mille attenzioni e tanto riconoscimento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Evitate di prendere decisioni spinose che condizionerebbero pesantemente anche il futuro. Per ora barcamenatevi come meglio potete. Forse avete soltanto bisogno di un po’ di riposo e relax. E la domenica fa proprio al caso vostro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Grazie alla Luna in sestile a Plutone, slancio e passione, ma anche buona volontà per comprendere quello che passa per la testa di chi avete accanto. Nell’aria oggi più che mai c’è la voglia di realizzare qualcosa di più. E allora osate, potete riuscirci! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Con Giove che si quadra a Urano, oggi potreste vivere una domenica di grande ottimismo, che però potrebbe farvi correre il rischio di esagerare. Occhio a non rischiare troppo in Borsa o nelle compravendite. Negli investimenti la prudenza non è mai troppa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Per merito della Luna che si allea a Nettuno e Plutone, dichiarerete i sentimenti che provate per qualcuno e vivrete delle ore indimenticabili. Fulminati dal fascino di questa persona, metterete a punto tutte le vostre strategie di conquista. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata