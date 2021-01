Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 17 e domani 18 gennaio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 gennaio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Evitate di prendere decisioni spinose che condizionerebbero pesantemente anche il futuro. Per ora barcamenatevi come meglio potete. Forse avete soltanto bisogno di un po’ di riposo e relax. E la domenica fa proprio al caso vostro. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

