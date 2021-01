Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 19 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Avete tutto il tempo che vi serve, sia per sbrigare gli appuntamenti segnati nella vostra agenda sia per stare insieme alla persona amata. Non siate troppo esigenti nelle richieste e nelle reazioni, i vostri familiari potrebbero prendersela a male.

Toro

Vi sembra che il mondo giri a velocità accelerata. Gli eventi che si succedono forse non sono poi così soddisfacenti, per voi, ma sono inevitabili. Venere amica vi permetterà di sfoderare la vostra abilità manuale e artistica, che lascerà tutti a bocca aperta.

Gemelli

Saturno nell'Acquario creerà rallentamenti in un progetto, che non devono però impensierirvi più di tanto, anche se vi faranno perdere un po' di tempo. Grazie a Mercurio in trigono, vi lascerete guidare dalla curiosità, dall'inventiva e dalla fantasia.

Cancro

Mantenete le distanze da un collega scortese, che tenderà a giudicare con leggerezza non solo le vostre scelte professionali, ma anche quelle personali. Il partner esige le vostre attenzioni: non deludetelo, anzi sommergetelo di appassionati slanci.

Leone

Respingete la pigrizia dovuta a Saturno contro! Dedicate quotidianamente un po' di tempo all'attività fisica, il fisico reclama maggiori attenzioni. Non ve la prendete con gli altri se le cose non scorrono. Sapete bene che molto dipende dalle vostre decisioni.

Vergine

La persona del cuore dimostrerà di amarvi appoggiando il vostro punto di vista e supportandovi nel momento del bisogno. Affrontando le difficoltà con ottimismo, scoprirete che sono intoppi di poco conto che possono passare in secondo piano.

Bilancia

Forse oggi vi sentite come inseguiti da una minacciosa nuvoletta nera, ma voi fate buon viso a cattivo gioco e presto tutto tornerà a posto. La Luna in Ariete rischia di rovinarvi la giornata. Ingerenze esterne che non vi saranno affatto gradite.

Scorpione

A causa di Marte contrario dal segno del Toro, nella guida occhio alle disattenzioni vostre e degli altri, anche a costo di essere pedanti. Non date credito ai progetti incoerenti di colleghi poco attendibili, se volete evitare sgradevoli conseguenze.

Sagittario

Con Mercurio, Giove e Saturno solidali, dimenticando le incomprensioni del passato guarderete con atteggiamento più disponibile ad un familiare. Giove favorevole v'infonde senso pratico nelle scelte e un tocco di buona sorte, se dovete operare cambiamenti.

Capricorno

Se avete risorse finanziarie, potreste volerle far fruttare in modo adeguato. Ma tenete conto che gli astri non vi sono di grande aiuto, in questo frangente. Se non potete permettervi il riposo, come invece Saturno esigerebbe, riducete l'affaticamento.

Acquario

Con la Luna in sestile a Mercurio, senso dell'umorismo e autoironia ristabiliranno tra colleghi un'atmosfera di distensione e comprensione reciproca. Dopo tanto brigare vi accorgerete che la soluzione di un problema stava a un palmo dal vostro naso.

Pesci

Si profilano all'orizzonte possibilità di rinnovamento che vi attirano molto. Non siate però precipitosi e prima di qualsiasi passo, chiedete consiglio. Non siate rigidi con il partner. In una questione evitate di impuntarvi, anche se sapete di avere ragione.

