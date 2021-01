Oroscopo di oggi 18 gennaio e dell'anno 2021

Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Con la Luna alleata di Saturno e Giove, potete veramente conquistare il mondo! Risolverete presto alcune anomale e intricate questioni finanziarie. Seducenti ed empatici come siete, centrerete il bersaglio in diverse situazioni grazie a splendide stelle. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Urano si trova nel segno: imprevisti, che avevano destato di primo acchito una certa preoccupazione, volgeranno a vostro vantaggio. Saturno ostile dal segno dell’Acquario vi mette alla prova trasmettendovi indecisione e dubbi à gogo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Avvicinamento e buona intesa con la persona amata. Se siete single e non più giovanissimi, scoprirete che il cuore e la passione non hanno età. Colmate alcune lacune conoscitive, procederete velocemente. Darete il meglio per seguire un progetto ambizioso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Nella professione dovete rimboccarvi le maniche e darvi da fare, ma ricaverete anche ottimi guadagni da operazioni in Borsa un po’ azzardate. Marte favorevole dal Toro vi metterà addosso una gran voglia di assaporare ogni attimo del presente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Invece di desiderare a tutti i costi novità per tenere alto l’entusiasmo, accontentatevi di ciò che avete prendendovene quotidianamente cura. Mercurio è avverso: pressapochismo e approssimazione, soprattutto nell’attività, saranno penalizzanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Sul lavoro difendete con fierezza le vostre vedute, risultato di creatività ed esperienza, e la dimostrazione che avete ragione non tarderà ad arrivare. Instaurerete rapporti amichevoli con molte persone, e questo aumenterà sicurezza e autostima. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

La situazione economica è salda e vi permette di realizzare desideri e propositi. Vi offrirà anche l’opportunità di fare qualche spesa in più! Periodo professionale intenso, ma promette buoni frutti che raccoglierete in una prospettiva non lontana. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

In amore, con Venere benevola, anche chi non è più in tenera età si ritroverà, con stupore rinnovato, ad avvertire la potenza di certe suggestioni. Fate attenzione, con Urano contrario, se vi capiterà di svolgere attività che presentano qualche rischio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Se vi accorgete che in certi momenti il passato ritorna, anche se soltanto nei vostri pensieri, lasciate fluire dolcemente l’energia del vostro cuore. Vi ritroverete a vivere in un clima fervido di iniziative, che riuscirete a sfruttare appieno e con gioia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Se siete in coppia, siate meno rigidi e più comprensivi: tutti possono sbagliare. Siete single? C’è chi vi guarda da lontano con molto interesse. Plutone agisce sotterraneamente e vi mette in condizione di riconoscere inconfessate insicurezze, per risolverle. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

La Luna sorride a Saturno e Giove, e voi sorriderete gioiosi con loro. Ancora una giornata che scivolerà via senza intoppi e che saprete come godervi. Avete le idee chiare, vi sentite forti delle conoscenze lavorative e questo attirerà l’ammirazione dei colleghi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Nettuno nel vostro cielo vi invita a cambiamenti consistenti su vari piani esistenziali. Vi regalerà felici intuizioni e senso dell’opportunità. Una persona che sembrava molto timida invece sta facendo i fuochi d’artificio per farsi notare da voi! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

