Oroscopo per lo Scorpione e per tutti i segni di oggi 19 e domani 20 gennaio

Oroscopo di oggi per lo Scorpione. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 gennaio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

A causa di Marte contrario dal segno del Toro, nella guida occhio alle disattenzioni vostre e degli altri, anche a costo di essere pedanti. Non date credito ai progetti incoerenti di colleghi poco attendibili, se volete evitare sgradevoli conseguenze. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

