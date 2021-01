Oroscopo di oggi 20 gennaio e dell'anno 2021

Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Con la Luna che transita nel segno in aspetto negativo a Plutone in Capricorno, meglio non sfogare il nervosismo con chiunque vi capiti a tiro. Nella professione riemergerà un errore ormai dimenticato, creandovi qualche fastidiosa complicazione.

Toro

Vi troverete, sul lavoro, a dover giocare a carte scoperte. Inaspettatamente arriverà un aiuto provvidenziale che capovolgerà ogni previsione. Tutti si rivolgono a voi, perché avete dimostrato di essere capaci di risolvere problemi e complicazioni.

Gemelli

State raccogliendo i frutti di ciò che avete seminato in passato. Rilancio in tutti i campi. Affronterete con intelligenza piccoli imprevisti o grattacapi. Qualcuno vicino a voi ha bisogno della vostra attenzione, non trascurate la famiglia e gli amici più cari.

Cancro

Accogliete la forza propulsiva e positiva di Urano amico, che vi aiuterà in quei cambiamenti che renderanno la vostra routine più interessante e proficua. La tensione mentale determina un irrigidimento fisico che grava sulle articolazioni. Fate esercizi di stretching.

Leone

Meglio non mettere da parte una vostra esigenza, specialmente se ciò dovesse significare ritrovarvi a soddisfarne una di qualcun altro. Occhio all'impazienza, potrebbe rendervi imprecisi e farvi rimettere mano a situazioni già concluse.

Vergine

Una persona sta facendo capolino nella vostra vita con poche parole e tanti fatti, proprio come piace a voi. Quando vi deciderete ad accoglierla? Grazie alla vostra abilità, davvero fuori dall'ordinario, finirete per costruire progetti di grande respiro.

Bilancia

Con Giove e Saturno dalla vostra parte, affronterete con il partner una questione delicata senza mezzi termini e incertezze. Vi sentirete rinascere. Nella cerchia dei vostri amici scoprirete il vostro stesso desiderio di comunicare e realizzare aspirazioni comuni.

Scorpione

Se siete single, sarete un po' sfuggenti e forse proprio per questo seducenti e molto ricercati. Se invece siete in coppia, avrete uno spirito lieve e giocoso. Occhio a Giove sfavorevole dall'Acquario, che potrebbe spingervi ad eccedere a tavola.

Sagittario

Saturno sorridente in Acquario vi dona tenacia e determinazione, nel fare scelte sulle quali avete riflettuto a lungo e che consolideranno la vostra stabilità. Scoprirete delle affinità con una persona conosciuta di recente che vi ha fatto un'ottima impressione.

Capricorno

La Luna quadrata a Plutone vi invita ad analizzare approfonditamente le decisioni da prendere, a scegliere cioè tra tutto ciò che è più vantaggioso. Usate la vostra gentilezza e generosità per sostenere e consigliare un amico che ha bisogno di voi.

Acquario

Non sarete né critici né sfuggenti. Riconoscerete che i vostri livelli sono alti e che non tutti riescono a raggiungerli, per questo cercherete di essere più elastici. Un problema in famiglia si risolverà presto con un po' di comprensione e disponibilità all'ascolto.

Pesci

Periodo favorevole per gettare alle ortiche ciò che sentite ormai sorpassato. È il momento di procedere verso una direzione nuova e più originale. Scalpitate perché vi sembra di essere poco compresi e accettati, ma forse è solo una vostra impressione.

