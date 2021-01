Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 22 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

In amore, le coppie consolideranno il loro legame, rendendolo più solido. Single? Un’amicizia può stuzzicarvi la curiosità con messaggi intriganti. Evitate atteggiamenti troppo superficiali e sbrigativi, perché in breve vi ritrovereste tutti contro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Con la Luna alleata a Venere, Nettuno e Plutone e nemica di Mercurio, rimedierete senza sforzo ai problemi che la vita ogni giorno vi fa incontrare. Dimostratevi accorti e generosi con il partner. Vedrete che contraccambierà con un atteggiamento fiducioso.Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Nel lavoro finora siete stati a guardare, ora tocca a voi agire. Dopo il primo attimo di incertezza, arriverà l’idea risolutiva che vi proclamerà vincenti. Approfittate di Saturno nell’amico Acquario, per appianare intralci e firmare contratti vantaggiosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

La Luna dal Toro renderà la giornata piacevole. Avrete il merito di non ingarbugliare le cose, cioè di non complicarle, di farle diventare più dirette ed essenziali. Stimoli nuovi saranno l’occasione per rivedere i vostri programmi e considerare le più autentiche esigenze.Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Non siate troppo pretenziosi con chi amate. Spesso siete voi, a causa del lavoro, ad essere assenti fisicamente e anche mentalmente. Cercate di regolarvi. Con Giove ostile, alcune novità finanziarie necessitano di essere esaminate con grande attenzione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Se non insisterete su questioni passate e ormai da dimenticare, avrete la possibilità di ritrovare degli amici con cui i rapporti si erano raffreddati. Troppo spesso arginate i vostri desideri, per andare incontro e concretizzare quelli degli altri. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Nella professione avrete voglia di emergere, di impegnarvi per realizzare il massimo. E sarete accontentati, un superiore vi offrirà l’occasione che desiderate. Con Plutone ostile dal segno del Capricorno non immischiatevi in faccende che non vi riguardano. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Se in amore siete single e stanchi di esserlo, confidate su Venere favorevole per superare l’impasse. Presto giungerà l’incontro della vita. Sforzatevi di sintonizzare i vostri ritmi con quelli della dolce metà, se non volete andare incontro a liti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Grazie all’aiuto di Giove, metterete a frutto le vostre capacità, la vostra intuizione e creatività, e il successo non tarderà ad arrivare. Con la vostra organizzazione metodica, non rimarrete mai a corto di momenti da dedicare a voi stessi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con la Luna in trigono a Venere e Plutone, in amore il rapporto di coppia avrà uno scatto di vitalità. Siete single? Sarete sensibili e ricettivi come non mai. Una persona conosciuta da poco darà una svolta molto interessante alla vostra vita affettiva. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

A causa della Luna che si quadra a Mercurio, se avete dei problemi con qualcuno, aspettate ad affrontarli perché potreste peggiorarli anche senza volerlo. Non potete decidere di cambiare idea, per mantenere la pace, ogni volta che l’altro non è d’accordo! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Con la Luna in sestile a Nettuno, uscirete indenni da una situazione tutt’altro che facile. E non dovrete ringraziare nessuno se non voi stessi. Chiarite con un collega. Dividete i personali ambiti di competenza, per non trovarvi a sovrapporli. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata