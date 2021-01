Oroscopo di oggi 21 gennaio e dell'anno 2021

Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Un familiare vi muoverà una critica costruttiva, e con le dovute accortezze. Sarà così centrata che non potrete fare a meno di considerarla. La vostra buona disposizione dʼanimo è contagiosa ed investirà le persone che vi circondano.

Toro

La Luna nel vostro segno crea molteplici geometrie celesti nel firmamento e voi vi ritrovate a camminare gioiosamente "tre metri sopra il cielo". L'importante è che non vi accontentiate dei risultati raggiunti, ma che vi sproniate a osare di più.

Gemelli

Se non sapete cosa dire e non volete creare confusione intorno a voi, avendo Mercurio in dall'Acquario, meglio restare in silenzio! L'economia procede in modo soddisfacente, non vi mancherà il denaro per permettervi un piccolo sfizio.

Cancro

Assecondate Urano nel Toro, che vi fa guardare con interesse i cambiamenti. Vivacizzate la vostra routine con novità e brillanti variazioni. Con Plutone in opposizione, nelle relazioni non filerà tutto liscio. Attenzione ai contrasti per motivi di principio.

Leone

Essendo Saturno contro dall'Acquario, emergerà la voglia e la necessità di tagliare i rami secchi che vi impediscono di progredire con passo sicuro. Saturno infatti continua a farsi sentire, frenandovi e mettendovi via via qualche ostacolo sul cammino.

Vergine

Novità incoraggianti per chi desidera vivere una storia d'amore. Se invece siete in coppia riuscirete a tradurre i vostri sogni in realtà. Con il partner saprete godere anche le piccole e piacevoli emozioni regalate dalla quotidianità.

Bilancia

Nella professione, con Giove e Saturno bendisposti dall'Acquario, porterete a termine una trattativa riuscendo a tenere le redini saldamente in mano. Accorderete in modo conveniente le energie alle esigenze del momento che vi troverete a vivere.

Scorpione

Sarete disponibili e generosi con chi vi manifesterà simpatia, vi dimostrerete invece perentori con chi è sempre in competizione e vi sfida. Ritmo della giornata, con Marte ostile, ben sostenuto: sarà saggio programmare una serata di tutto riposo.

Sagittario

Riuscirete ad alleggerire il soffocante tran tran giornaliero solo creando un ritmo equilibrato tra le attività lavorative e quelle relative alla vita affettiva. Nettuno sfavorevole vi tende l'amo e voi rischiate di abboccare chiudendovi in un mondo di fantasie.

Capricorno

Se avete in mente un progetto originale e innovativo, non concretizzatelo da soli, coinvolgete senza pensarci su due volte un amico fidato. La Luna è nel Toro: non mettete al centro solo i vostri desideri, ma accogliete anche quelli del partner.

Acquario

Con la Luna avversa a Saturno e Giove, un collega vi fa notare un errore? Impegnandovi troverete soluzioni anche alle situazioni più complesse. Non cedete alla voglia di ingigantire piccoli imprevisti e intoppi. Pazientate e operate cambiamenti fruttuosi.

Pesci

Sul lavoro, grazie all'appoggio di Marte, avrete grinta da vendere. È garantita anche la conclusione positiva di una questione lasciata in sospeso. Se siete in coppia, momenti carichi di intensità. Se siete single, in vista una nuova storia che vi elettrizzerà.

