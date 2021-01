Oroscopo di oggi 23 gennaio e dell'anno 2021

Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Non usate due pesi e due misure nei confronti di un amico che vi è simpatico e di chi invece non lo è. Siate più obiettivi nei vostri giudizi. Non rendete vittima delle vostre pretese la persona del cuore: sapete bene che sa tenervi testa! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Con Marte quadrato a Giove, potreste credere di poter tramutare in oro tutto ciò che toccate e questo, anche se ben programmato, difficilmente succederà. Vi sentirete così sicuri di voi che avrete il coraggio di andare oltre i soliti limiti. Meglio però non esagerare! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Grazie al Sole in trigono alla Luna e a quest’ultima che sorride a Saturno, i vostri slanci generosi saranno numerosi, per la gioia di chi vi sta vicino. La vostra grinta è tale da consigliare chi ha intenzione di ostacolarvi, di pensarci prima due volte. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Non sapete con esattezza quale sia la strada migliore da prendere, e per questo potreste perdere del tempo prezioso davanti a un bivio. State recuperando, magari con un po’ di fatica, ma vale la pena essere certi delle vostre scelte! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Sul lavoro non badate a chiacchiere e pettegolezzi, che potrebbero trascinarvi in una situazione spiacevole, specie se in relazione ad una persona cui tenete. Saturno vi è ostile: rimandate a un’altra data un chiarimento che ora sarebbe controproducente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Potrebbe essere il momento di lasciare la strada vecchia per quella nuova: Urano potrebbe aiutarvi a orientarvi e a trovare ciò che è meglio per voi. Periodo favorevole, con il suo ausilio, per gettare alle ortiche ciò che è ormai vecchio e superato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Prestando ascolto alle necessità di chi vi sta vicino, saprete essere di sostegno e conforto a chi ne ha bisogno, e senza che ciò vi pesi troppo. Tenendo duro su un punto, farete i conti con le reazioni tutt’altro che moderate di una persona che vi è cara. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Giornata in cui finalmente vi deciderete a rinunciare, nel lavoro, ad essere sempre perfettamente efficienti, causa prima di tanta ansia e nervosismo. Non riuscirete, visto Mercurio contrario, ad essere brillanti e comunicativi come invece è nelle vostre intenzioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Nella professione, seguendo i vostri criteri e scegliendo di non dare fiducia ai pettegolezzi su un superiore, riuscirete a dimostrare di che pasta siete fatti. Le entrate sono buone, potete pensare di spendere un po’ di più, sempre con giudizio, però. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Per merito di Venere nel vostro cielo in sestile a Nettuno, potrete dedicarvi alla musica, alla poesia, all’arte, ambiti che su di voi hanno un effetto meraviglioso. Sarete avvolti come da una piacevole nuvola di sogno, che renderà la realtà migliore della fantasia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

A causa di Marte in Toro quadrato a Giove nel segno, i vostri modi si faranno troppo perentori. Guardatevi dall’eccessiva sicurezza in voi stessi. Prenderete l’iniziativa senza indugi. Sicuri del fatto vostro, sarebbe bene però non agire in modo impulsivo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Con Venere in sestile a Nettuno in congiunzione al segno, se siete degli artisti, vi sintonizzerete sull’onda giusta della vostra espressione creativa. Proverete grande tenerezza per coloro che vi sono vicini, comprenderete al volo i loro sentimenti e desideri. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata