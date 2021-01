Oroscopo per l'Acquario e per tutti i segni di oggi 23 e domani 24 gennaio

Oroscopo di oggi per l'Acquario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 gennaio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

A causa di Marte in Toro quadrato a Giove nel segno, i vostri modi si faranno troppo perentori. Guardatevi dall’eccessiva sicurezza in voi stessi. Prenderete l’iniziativa senza indugi. Sicuri del fatto vostro, sarebbe bene però non agire in modo impulsivo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata