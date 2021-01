Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 25 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Nuove conoscenze saranno per voi un vero piacere: vi regaleranno l'opportunità di distrarvi dal solito tran tran e di contattare nuove realtà. La generosità con cui vi occupate di un amico sarà contraccambiata con tanto affetto e sostegno.

Toro

Dovreste dedicarvi di più allo sport, organizzandovi anche in casa, non solo per rimanere in forma ma anche per scaricare stress e tensione. Grazie al vostro senso pratico, otterrete il massimo risultato nelle prove di lavoro come nello studio.

Gemelli

La Luna nel segno è in trigono a Mercurio: nella professione, prendendo di petto le situazioni fastidiose, le risolverete riscuotendo consensi. Guadagnerete punti agli occhi di un collega con le vostre proposte brillanti, originali e convenienti.

Cancro

Con Venere e Plutone nell'opposto Capricorno, sarete sommersi da tante di incertezze, ma ormai è cosa nota e saprete destreggiarvi al meglio. Riuscirete a far fronte a qualsiasi imprevisto, garantendo grande senso di sicurezza a chi vi sta accanto.

Leone

Per merito della Luna favorevole dai Gemelli, sarete apprezzati dagli amici per le vostre proposte ragionevoli, ma anche simpatiche e piene di originalità. Con Marte nel Toro contrario, prudenza se siete in viaggio o in contesti che richiedono prontezza di riflessi.

Vergine

Nella vita a due riuscirete a interrompere la ripetitività della routine, recuperando estro e verve. Il partner vi risponderà con entusiasmo. Con il vostro intuito smaschererete senza colpo ferire le intenzioni di un corteggiatore poco affidabile.

Bilancia

Con Plutone nel Capricorno sempre pronto a cogliervi in fallo, quando bisticciate con il partner, si salvi chi può! Diventate proprio intrattabili. Giove benevolo potrebbe farvi un regalo, facendovi guadagnare una bella e imprevista somma di denaro.

Scorpione

A causa di Urano avverso nel Toro, sul lavoro dimostrerete di essere in grado di riconvertire con facilità ed efficienza le vostre risorse. Coglierete negli atteggiamenti del partner dei messaggi che vi faranno sentire appagati e compresi.

Sagittario

Avrete la possibilità, se vi darete immediatamente da fare, di escogitare la soluzione migliore per superare qualche recente battuta d'arresto. Nel caso aveste bisogno di un giudice imparziale, varrà davvero la pena ascoltare il consiglio di un caro amico.

Capricorno

Marte e Urano amici vi aiutano a trovare la forza per liberarvi da situazioni sfavorevoli e osare i cambiamenti fin qui rimandati, ma sognati da tanto. Potete finalmente mettere le vostre idee in pratica e portare avanti con verve progetti di lunga portata.

Acquario

Con la Luna in Gemelli alleata di Mercurio nel segno, troverete le parole per esprimere al partner i vostri sentimenti meglio del solito. Le stelle vi renderanno più comprensivi verso i problemi degli altri e potrete offrire loro un aiuto concreto.

Pesci

Tante novità in amore. Se siete single, farete conoscenze affettuose via internet. Forse dovrete intraprendere un viaggio per raggiungere la persona del cuore. Saprete prendere l'iniziativa, pieni di coraggio e fiducia. Per questo sarete ricercatissimi da tutti.

