Oroscopo di oggi 24 gennaio e dell'anno 2021

Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

La Luna in Gemelli vi spronerà a vivere relazioni più profonde e autentiche. Vi renderete conto che più sarete disposti a donare, più riceverete. Relazionandovi con maggiore disponibilità e leggerezza amplierete la rosa delle vostre conoscenze. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Urano nel vostro cielo è un alleato professionale prezioso: sfruttatelo dando la stura alla vostra creatività, all’estro e alla voglia di trasformazione. Fate in modo che i vecchi amici non si sentano trascurati. Trascorrete del tempo anche con loro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Con la Luna nel segno in trigono a Giove e quadrata a Nettuno, sul lavoro la voglia di affermarvi e di cogliere buoni affari si amplificherà. Vedrete che lo sforzo che farete per aiutare gli altri sarà ripagato con tanto amore e tanta stima. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Grazie a Urano benevolo dal segno del Toro sarete ricercati nel vostro entourage, perché particolarmente fantasiosi, eclettici, capaci d’improvvisare. Tenderete la vostra mano a chi si trova in difficoltà e vi sentirete molto soddisfatti di voi stessi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

A causa di Giove e Saturno contrari dall’Acquario, è il caso di riflettere bene prima di fare una promessa che poi sapete di non poter mantenere. Meglio non aspettarvi troppo dal prossimo, puntate soprattutto sulle vostre competenze e possibilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Approfittate dei favori di Marte e Urano nel Toro e Giove e Saturno nell’Acquario, per arricchire la vostra vita con scelte centrate e proficue. Non badate alle apparenze. Superando certi pregiudizi, scoprirete accanto a voi un collega speciale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

È finalmente arrivato il momento di tirare fuori quei sogni che avete tenuto finora in un cassetto. L’attesa sarà ampiamente premiata. Non buttate all’aria il rapporto con il partner alla prima contrarietà: l’amore che vi tiene insieme è sincero. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Venere sorridente stimola fantasia, immaginazione e creatività, e questo sarà molto vantaggioso per voi, soprattutto se vi occupate di attività artistiche. Un socio o un collaboratore vi farà una proposta da vagliare bene, perché molto vantaggiosa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Riuscirete ad affrontare un impegno lavorativo con una buona organizzazione mentale. Saprete cogliere, quando sarà il momento, la palla al balzo. Risolverete intoppi burocratici di fronte ai quali altre persone da tempo avrebbero dato forfait. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

L’atmosfera che si respira fra le mura domestiche è rilassante. Lasciate fuori dalla porta le beghe relative alla carriera e dedicate del tempo ai vostri cari. Qualche novità bolle in pentola. Preparatevi, vi sarà richiesta l’adesione a nuovi e interessanti progetti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Con la Luna in trigono a Giove nel segno che già ospita la congiunzione Sole-Saturno, non negatevi lo slancio amoroso per timore di un rifiuto. Non permettete che vi venga indicato quello che c’è da fare, quando siete voi a dover decidere il da farsi! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

La Luna è ostile a Nettuno: evitate la compagnia di persone poco realiste e operate delle scelte basandovi sui dati di fatto e non sulle approssimazioni. Con questi aspetti astrali, occhio anche alle allergie, ai prodotti che scegliete per l’igiene personale e della casa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

