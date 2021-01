Oroscopo per i Pesci e per tutti i segni di oggi 24 e domani 25 gennaio

Oroscopo di oggi per i Pesci. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 gennaio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

La Luna è ostile a Nettuno: evitate la compagnia di persone poco realiste e operate delle scelte basandovi sui dati di fatto e non sulle approssimazioni. Con questi aspetti astrali, occhio anche alle allergie, ai prodotti che scegliete per l’igiene personale e della casa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

© Riproduzione riservata