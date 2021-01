Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 27 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Oggi, la Luna in Cancro vi è ostile, ma se qualcosa non va non siate pessimisti. Ricordate che c'è sempre una soluzione a tutto: basta saperla trovare. Con Mercurio amico, eviterete inutili contese basate su equivoci che un confronto diretto e franco eviterà.

Toro

Non forzate le situazioni che non sono ancora mature, anche se forte è la voglia di farlo. Siate accorti, pazienti, e domani sarete ricompensati. Sul lavoro badate a quello che dite e a quello che fate. Giove è contro: potreste inimicarvi i vostri superiori.

Gemelli

Grazie a Saturno dal segno dell'Acquario che vi protegge, la concretezza e la capacità organizzativa cambieranno in meglio il vostro quotidiano. Possibile incontro ravvicinato e incandescente con qualcuno con uno charme che vi farà girare la testa.

Cancro

La Luna che sorride a Nettuno, ma bisticcia con Venere e Plutone, incide sui rapporti sociali e professionali. Qualche baruffa di poco conto in vista. Se siete single, c'è chi si farà avanti, ma non sarà convincente, e voi deciderete, per ora, di rimanere da soli.

Leone

Essendo Saturno in opposizione, i programmi che avete in mente potrebbero subire un ritardo. Abbiate pazienza e non desistete dai vostri intenti. Con Marte avverso, sul lavoro rischiate di mettere troppa carne al fuoco e di ritrovarvi con un bel po' di cenere...

. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Una ventata di romanticismo vi renderà alquanto distratti nei riguardi delle cose pratiche e concrete: poco male, dato che a voi va bene così! In alcune occasioni è molto meglio vivere il presente e gustare ogni istante, senza pensare al resto.

Bilancia

Con Giove e Saturno che vi sponsorizzano, avrete la piacevole occasione di occuparvi di cose che vi entusiasmano e vi stanno a cuore da tempo. Un conoscente con più esperienza o più anziano di voi, vi aiuterà a realizzare un vecchio sogno.

Scorpione

Se un amico dovesse proporvi un viaggio, meglio rimandare a tempi più favorevoli. Giove ostile causa qualche disguido, ritardi e impedimenti. Quando chi vi ama non riesce a dimostrarlo come volete voi, non fategli assaggiare il pungiglione!

Sagittario

Giove propizio dall'Acquario lascia presagire speculazioni e investimenti azzeccati. Insomma, continua a farvi sentire economicamente coperti. Coltiverete con cura nuove conoscenze che vi regalano opportunità di crescere e migliorare.

Capricorno

Con la Luna opposta a Venere e Plutone, attenzione alle impennate di orgoglio, se non volete passare la giornata a battibeccare con la persona amata. Dovreste mostrare più spesso apprezzamento nei confronti di chi vi dimostra stima.

Acquario

Se non vi reputate in grado di sostenere da soli alcune responsabilità, non dovete fare altro che esporre i vostri dubbi a chi di dovere. Con Marte ostile, fate attenzione agli eccessi, e non raccogliete sfide o provocazioni

Pesci

Con la Luna complice di Nettuno, oggi sfoggerete un colpo d'occhio invidiabile: sarete affascinanti e saprete come cavarvela in ogni ambiente. Sul lavoro meglio scegliere, selezionare solo un progetto valido e lasciar perdere per ora tutto il resto.

