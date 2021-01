Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 26 e domani 27 gennaio

Oroscopo di oggi per la Bilancia. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 gennaio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

A causa di Plutone dissonante dal Capricorno, siate prudenti soprattutto con i superiori: potrebbero crearvi una fastidiosa impasse professionale. Dite alla persona amata che non potete né volete rinunciare ai vostri hobby per placare la sua gelosia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

