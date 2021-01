Oroscopo di oggi 26 gennaio e dell'anno 2021

Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete

La Luna nel Cancro in quadratura rischia di rovinarvi la giornata. Ritagliate del tempo per i vostri hobby, e vi sentirete più lieti e socievoli. Con Plutone ostile, sono possibili dei conflitti di potere, con reazioni decise e molto efficaci.

Toro

Con Urano in congiunzione ostile al Sole e benevolo con la Luna, l'umore oggi sarà un po' ballerino. Accettate il consiglio di un amico. Una nuova conoscenza vi piacerà tantissimo. Vi accorgerete con gioia che la simpatia è corrisposta.

Gemelli

In amore fate attenzione, con Nettuno contrario, a non farvi abbagliare dall'apparenza, che potrebbe legarvi a una persona poco adatta a voi. Evitate di disperdere energie. Saturno benevolo vi suggerisce di fare di meno, ma di fare meglio.

Cancro

Con la Luna amica di Urano e Marte, non vi farete sopraffare da un collega particolarmente determinato. Esigerete ciò che vi spetta di diritto. La vita di coppia sarà un po' contrastata ma anche tanto appassionante, anzi ardente come non mai.

Leone

A causa di Mercurio contro, disguidi e malintesi con i familiari potrebbero farvi perdere tempo prezioso. Appuntatevi tutto per non dimenticare niente. Massima prudenza per chi guida. Occhio agli incroci e ai semafori. Occhio anche agli attrezzi taglienti.

Vergine

Con Venere sorridente, date un tocco di originalità all'abbigliamento. Usate i colori che vi piacciono per abbellire e rendere luminoso la stagione fredda. Per creare un rapporto d'amore stabile, invece di sognare ad occhi aperti dovete giocare bene le carte.

Bilancia

A causa di Plutone dissonante dal Capricorno, siate prudenti soprattutto con i superiori: potrebbero crearvi una fastidiosa impasse professionale. Dite alla persona amata che non potete né volete rinunciare ai vostri hobby per placare la sua gelosia.

Scorpione

Saturno è in quadrato nel segno dell'Acquario: non fatevi prendere dal perfezionismo. Quello che avete fatto va più che bene. Accontentatevi! Con Marte avverso, ritmi di vita stressanti. Sarete spinti anche a liberarvi da relazioni d'amore sbagliate.

Sagittario

Grazie all'ausilio provvidenziale di Giove nel segno dell'Acquario, finalmente riuscirete a mettere la parola fine a una controversia lavorativa. Riflettete: non siete forse voi che con la vostra emotività esasperate le tensioni e provocate litigi?

Capricorno

La Luna nell'opposto segno del Cancro metterà alla prova i vostri nervi. Non vi sentirete soddisfatti e avvertirete le responsabilità pesarvi come non mai. Con Venere congiunta puntate su un look più audace. Un taglio di capelli più sbarazzino o abiti colorati.

Acquario

Con il Sole è sfavorevole a Urano nel segno, il lavoro oggi potrebbero pesarvi. Vi comporterà una certa fatica anche ritrovarvi in ambienti nuovi. Non indispettite la dolce metà criticando il suo operato in modo inopportuno: non ha niente da rimproverarsi!

Pesci

Siate prudenti, non fatevi incantare da promesse che sapete bene non potranno essere rispettate perché troppo mirabolanti. Non siate irragionevoli. Cercate di fornire solide basi ai vostri progetti senza eccessive ambizioni. Puntate su equilibrio e perspicacia.

