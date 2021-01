Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 28 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Il legame con il partner, grazie alla Luna propizia nel segno del Leone, risulterà rinvigorito. Vi sentirete più legati e anche più solidali. Sotto l’egida di Saturno, il consiglio che vi darà un amico per risolvere una questione delicata sarà prezioso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Con Marte e Urano nel vostro cielo che bisticciano con la Luna, anche se manterrete la calma, qualche piccola tensione familiare non riuscirete ad evitarla. Avrete a che fare con dei piccoli contrattempi, che sarà bene affrontare con il necessario tempismo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Saturno ce la sta mettendo tutta per aiutarvi a consolidare le vostre posizioni professionali, che state continuando a migliorare con impegno e serietà. Avrete perciò notevoli conferme. State operando bene, niente vi è risparmiato, fatica e sudore compresi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Venere vi stuzzica e crea qualche malinteso nella coppia. Se siete single, le conquiste saranno meno intriganti del previsto, ma non vi scoraggiate! Potrete consolidare un legame d’amicizia. Contate sul vostro charme per far colpo su chi vi piace. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

La Luna nel segno esalta il vostro spirito indomito, proprio quello che ci voleva per darvi nuovo slancio e voglia di ambiziose conquiste. Sarebbe saggio cambiare i ritmi di vita, troppo sostenuti, e alcune abitudini quotidiane errate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Con Venere che parteggia per voi, in famiglia riuscirete con grande bravura a mediare le diverse necessità creando un’atmosfera armoniosa. Fate sempre le cose poco alla volta, così sarete continuamente sicuri di averle fatte davvero bene. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Essendo Plutone contro, non siate sospettosi con il partner, oppure, se avete dubbi, uscite allo scoperto, parlate sinceramente e non state a rimuginare. Con questo Plutone forse grandi passioni amorose, ma caratterizzate da complicazioni e tortuosità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Con Venere sorridente dal Capricorno, se siete single, approfittando delle occasioni che vi vengono offerte non lo resterete per molto. Vita di coppia gioiosa. Gli investimenti finanziari impegnativi vanno valutati con cura, perché non è il momento di rischiare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Non realizzerete imprese grandiose, ma con Giove provvidenziale in Acquario vi focalizzerete su piccole mete che raggiungerete poi passo dopo passo. Non mettetevi in testa idee strane su un amico. Nessuno sta tramando alle vostre spalle. State sereni! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con Venere nel segno, oggi metterete in secondo piano la vostra attività con le sue complicazioni, e lascerete il giusto spazio all’amore e all’amicizia. Con Venere nel segno, l’espressione creativa è in primo piano. Favorite le attività artistiche. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

A causa del Sole opposto alla Luna e di quest’ultima ostile a Saturno e Giove, oggi sarà bene ricordarsi che la pazienza è la virtù dei forti. Al bando tattiche troppo sofisticate. Andrete dritti al sodo per conquistare il cuore di chi vi interessa. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Con Urano e Marte favorevoli, vi districherete con destrezza e calma tra i piccoli disguidi che in giornata faranno capolino sulla vostra strada. Lo scambio di sguardi con una persona speciale esprime coinvolgimento, desiderio e complicità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

