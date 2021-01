Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 28 e domani 29 gennaio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 gennaio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Non realizzerete imprese grandiose, ma con Giove provvidenziale in Acquario vi focalizzerete su piccole mete che raggiungerete poi passo dopo passo. Non mettetevi in testa idee strane su un amico. Nessuno sta tramando alle vostre spalle. State sereni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata