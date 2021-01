Oroscopo per lo Scorpione e per tutti i segni di oggi 28 e domani 29 gennaio

Oroscopo di oggi per lo Scorpione. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 gennaio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Con Venere sorridente dal Capricorno, se siete single, approfittando delle occasioni che vi vengono offerte non lo resterete per molto. Vita di coppia gioiosa. Gli investimenti finanziari impegnativi vanno valutati con cura, perché non è il momento di rischiare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

© Riproduzione riservata