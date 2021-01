Oroscopo di oggi 29 gennaio e dell'anno 2021

Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Con Giove che vi protegge dall’Acquario, ottime occasioni di rivincita in ambito legale: tenete duro e riuscirete a raggiungere la tanto agognata meta. Un’amicizia potrebbe diventare amore, a patto però che siate riservati e sappiate gestire la situazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Accogliendo l’esigenza di sperimentarvi in nuove relazioni e di allargare la cerchia di conoscenze, la vostra routine cambierà in positivo. Venere propizia vi sosterrà nella scelta di un nuovo look, capace di esaltare il vostro charme naturale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Amici fidati vi daranno la possibilità di riflettere approfonditamente sulle interessanti scelte che state ora operando nella vostra vita. Dovrete fare una cernita tra le proposte interessanti e quelle poco significative che vi vengono prospettate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Marte, con intensa passionalità, manterrà alto il livello di intesa nella coppia, oppure, se siete single, vi aiuterà a fare conoscenze interessanti. Venere vi metterà alla prova, non raccogliete le sfide del partner dovute a capricci e nervosismo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Sarebbe bene che vi chiedeste se il punto di vista della persona amata è incomprensibile o, piuttosto, se siete voi ad essere troppo severi. Inutile fingere con il partner che tutto fila liscio, quando in realtà vi sentite scoraggiati e annoiat. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Una ventata di entusiasmante novità nel vostro entourage, anche se poi alla fine tornerete volentieri ai vecchi rapporti d’amicizia stabili e consolidati. Improvvisi segnali di cambiamento sul lavoro: riuscirete a cavalcare l’onda della trasformazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Con Giove e Saturno sorridenti, buone notizie per le finanze personali: vi libererete da impegni onerosi e darete avvio a progetti molto ambiziosi. Non confidatevi di chi sapete non essere capaci di mantenere segreti. Con Plutone contro, meglio non fidarsi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Grazie a Venere che vi guarda con simpatia, ottimo il feeling con il partner. Punterete insieme su cose concrete che poggeranno su una stabile intesa. Mercurio contrario può causare effetti poco lusinghieri, anche se provvisori, nelle storie d’amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Non bistrattate Saturno. È vero che vi sta punzecchiando, ma lo fa per aiutarvi a modificare la vita professionale in modo più soddisfacente. Infatti continua a mettervi in condizione di potenziare le posizioni acquisite con belle opportunità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Plutone continua il suo tragitto nel vostro cielo, facendo emergere problemi irrisolti, ma anche potenzialità finora inesplorate. Sappiatele sfruttare! Il passionale Plutone vi favorisce, regalandovi una sensualità notevole e, cosa mirabile, una rilevante energia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Con il Sole congiunto a Giove nel segno, vi scrollerete di dosso atteggiamenti formali e vi deciderete ad essere finalmente voi stessi. Avvertirete l’affetto, la stima, la riconoscenza dei vostri cari, e ciò vi darà grande forza e sicurezza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Per merito di Urano amico, come degli abili prestigiatori, trasformerete le difficoltà lavorative in un’occasione di miglioramento. Dovrete però avere fiducia. Una nuova conoscenza entrerà nella vostra vita e porterà una piacevole e insolita energia.Darete una generosa mano a un amico che ne ha bisogno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata