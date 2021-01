Oroscopo per i Pesci e per tutti i segni di oggi 29 e domani 30 gennaio

Oroscopo di oggi per i Pesci. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 gennaio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Per merito di Urano amico, come degli abili prestigiatori, trasformerete le difficoltà lavorative in un’occasione di miglioramento. Dovrete però avere fiducia. Una nuova conoscenza entrerà nella vostra vita e porterà una piacevole e insolita energia.Darete una generosa mano a un amico che ne ha bisogno. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

