Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede il tuo Oroscopo di domani 31 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Grazie a Saturno e Giove favorevoli, lasciate andare le ombre del passato. Per dissiparle del tutto, concentratevi sulle certezze del presente. Farete attenzione a mantenere i fragili equilibri che avete fin qui faticosamente costruito.

Toro

Invece di stare a rimuginare e a giudicare, cercate di capire se potete trarre, dalle critiche che vi vengono mosse, anche qualche insegnamento. Evitate gli acquisti superflui, non è da voi buttare denaro inutilmente: ve ne pentireste subito.

Gemelli

Per i single in vista nuove conoscenze e forse anche una nuova storia d'amore, capace di rivoluzionare l'esistenza. Non perdetevi d'animo. Fare attività fisica è un buon sistema per favorire salute e benessere, non trascuratelo.

Cancro

Con Urano favorevole, il cambiamento di alcune situazioni creerà un rinnovamento nel vostro ménage a due, e lo renderà più intrigante e frizzante. Per andare a cercare ciò che non avete, state rischiando di non godere di ciò che già possedete.

Leone

Giove nel segno dell'Acquario fa temere qualche chiletto di troppo. Alimentazione equilibrata e movimento vi aiuteranno a stare in forma. Scontenti e un po' tesi, inseguite maggiori soddisfazioni nonostante non sappiate bene come muovervi.

Vergine

La Luna è in trigono a Marte, ma è opposta a Nettuno: non lasciate che il vostro nervosismo incida troppo sull'armonia esistente nella coppia. Momenti fatati per gli amori collaudati. Single? Attirerete nella vostra orbita una persona intrigante.

Bilancia

Sul lavoro riuscirete a non intaccare l'immagine che finora avete dato di voi, evitando scelte poco meditate. Al contrario sarete concentrati e accorti. Chi vi ama si lamenta che a causa del lavoro spesso siete latitanti, mentre vi vorrebbe più vicini.

Scorpione

A causa di Marte contrario, siete così determinati da dare l'impressione di poter andare avanti con il lavoro all'infinito. Ma non è assolutamente così. Resistete a un frivolo acquisto di cui poi potreste pentirvi, perché inciderebbe pesantemente sulle finanze.

Sagittario

Il momento è propizio, con Giove e Saturno amici, per stringere alleanze e rinsaldare contatti. Sfruttate il vostro carisma nei rapporti sociali. Non seguite preoccupazioni astratte, concentratevi sulle situazioni concrete e portatele a conclusione.

Capricorno

Con la persona amata tutto procede bene. È il momento di valutare seriamente decisioni sempre rimandate. Incontri interessanti per i single. Molti di voi avvertiranno la necessità di dover cercare novità, variazioni nel rapporto con il partner, per rafforzarlo.

Acquario

Alleggerite l'assillo degli impegni. Marte ostile vi sollecita di continuo, ma voi ogni tanto compensate gli sforzi con il riposo. Non aggirate le situazioni per timore di far fronte ai problemi. Affrontatele per superarle.

Pesci

Sarete avvolti da un romanticismo che farà bene al legame con la dolce metà, se saprete mantenere i piedi saldi a terra, data l'ostilità della Luna a Nettuno. Non portate avanti relazioni che ormai non apportano più alcuna emozione. Tagliate i rami secchi.

