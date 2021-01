Oroscopo di oggi 30 gennaio e dell'anno 2021

Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 gennaio 2021? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Per merito di Mercurio e Giove bendisposti, non vi farete ingannare dalle proposte di chi sta palesemente portando acqua al proprio mulino. Cercate lavoro? Disponibilità, spirito d’iniziativa e organizzazione saranno gli assi vincenti da giocare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Con la Luna nella Vergine in trigono a Urano nel segno, anche se la matassa che vi trovate davanti non è così semplice da dipanare, alla fine la spunterete. Anche oggi avrete diverse chance di successo, sta a voi riconoscerle e sfruttarle al meglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Un viaggio vi aiuterebbe ad allentare il ritmo, prendetelo in considerazione. Sarebbe una buona occasione poi per riflettere con mente serena sul da farsi. Se non siete d’accordo con l’opinione di qualcuno, non rimanete in silenzio, esprimete il vostro parere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

In coppia servirebbero maggiore dialogo e disponibilità, per evitare eventuali contrasti e divergenze riguardanti la linea educativa dei figli. Sarete pungolati da un amico molto in gamba, e questo vi aiuterà a sbloccare questioni stagnanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

A forza di dire che non siete all’altezza di certe situazioni, finirà che ve ne convincerete davvero. Ricordate che la mente crea la realtà. Mercurio dal segno dell’Acquario è dissonante: se volete evitare seccature, siate più riservati. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Con la Luna nel vostro cielo in trigono a Urano nel Toro, vi farete prendere dall’impulsività, ma non dall’irrazionalità. Vi sentirete semplicemente più vivi. Rimettete in forma anima e corpo facendo attività fisica e con un’alimentazione più sana ed equilibrata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Se cercate un’occupazione, vi attende una buona notizia, grazie all’intervento provvidenziale del munifico Giove a vostro favore. Rincuoratevi! Dovete avere più fiducia in voi stessi e assumervi la responsabilità nella scelta di quello che desiderate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Con Giove ostile potreste essere troppo indulgenti a tavola. Controllatevi e cercate di seguire un’alimentazione più leggera ed equilibrata. Saturno contro tende a ritardare la realizzazione di quei progetti a cui tenete tanto. Non vi perdete d’animo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Le vicende professionali vi offriranno opportunità vantaggiose, da valutare con entusiasmo. Con Giove benevolo, possibile viaggio di lavoro oltre frontiera. Incontrerete persone molto competenti, con cui creare alleanze che vi aiuteranno a crescere nel lavoro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

La Luna in Vergine vi sponsorizza: potrete sentirvi pervasi dall’entusiasmo per una persona che è entrata di recente nella cerchia delle vostre conoscenze. Qualche single irriducibile rivedrà la sua posizione dopo un incontro che gli farà girare la testa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Non perdete la calma per un piccolo contrattempo o per qualcosa che non prende la piega che volete voi. È necessaria una certa cautela. Incontri utili, costruttivi, che vi daranno una mano a sfoltire gli impegni. La posizione economica si consoliderà. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Con Nettuno che transita nel segno, potrete sperimentare, con la persona che amate, la capacità d’intendersi anche senza parole. Potete dare al futuro nuove e più interessanti direzioni. Importanti progetti vi daranno grandi soddisfazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

