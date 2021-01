Oroscopo per lo Scorpione e per tutti i segni di oggi 30 e domani 31 gennaio

Oroscopo di oggi per lo Scorpione. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 gennaio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Con Giove ostile potreste essere troppo indulgenti a tavola. Controllatevi e cercate di seguire un’alimentazione più leggera ed equilibrata. Saturno contro tende a ritardare la realizzazione di quei progetti a cui tenete tanto. Non vi perdete d’animo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

