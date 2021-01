Oroscopo per la Vergine e per tutti i segni di oggi 31 e domani 1 febbraio

Oroscopo di oggi per la Vergine. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 gennaio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

La Luna è in trigono a Marte, ma è opposta a Nettuno: non lasciate che il vostro nervosismo incida troppo sull’armonia esistente nella coppia. Momenti fatati per gli amori collaudati. Single? Attirerete nella vostra orbita una persona intrigante. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata