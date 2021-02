Oroscopo di domani 6 febbraio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

La Luna in Sagittario si rivela un'eccezionale riserva di energia, ottimismo ed entusiasmo. Notizie da amici lontani. La vostra generosità si distingue sempre. Farete comprendere al partner che vi sta particolarmente a cuore la sua felicità e il suo benessere.

Toro

Recuperato l'equilibrio, oggi al centro dell'attenzione ci saranno questioni economiche da gestire e nuovi oneri finanziari da valutare. Un maggiore impegno in termini di fatica verrà ripagato con l'auspicato aumento del prestigio professionale.

Gemelli

Divergenze di opinioni con i collaboratori e con il partner interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando disagi. Ritardi nei programmi. Contrasti in famiglia. Non potete snobbarli, probabilmente richiedono un'ammissione di responsabilità.

Cancro

Il lavoro consiglia di osare, le idee sono attuabili. Riscoprirete il lavoro non solo come necessità, ma anche come piacere e passione. Il cielo suggerisce di dare ascolto ai consigli di persone esperte, ma di non sottovalutare l'intuito.

Leone

Con l'aiuto della Luna in Sagittario, oggi è facile affrontare e superare d'un balzo ogni ostacolo. Una battaglia vinta, un gesto di stima non atteso. Energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte e con simili alleati il successo è garantito.

Vergine

Sabato non idilliaco, complice la Luna in Sagittario, ma gli astri non vi abbandonano e avete la grinta e la determinazione come sostegno. A parte qualche piccolo screzio in famiglia, procedete spediti: avete tante idee e numerose frecce al vostro arco.

Bilancia

Lo spirito positivo con cui affrontate gli eventi odierni è di per sé garanzia di benessere. Uno stato di grazia che allontana qualsiasi ansia. La Luna in Sagittario imprime uno sprint ai vostri progetti. È la giornata giusta per informarsi, comunicare.

Scorpione

Una giornata senza punti oscuri, ma anche senza circostanze esaltanti. Fate pure qualche strappo alla regola, senza accantonare il buonsenso. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevate un po' sottovalutato. Ricambiate la cortesia.

Sagittario

Mettete al fuoco tutta la carne che volete, mantenendo sempre i piedi per terra, e non rimarrete delusi dai risultati. Portate avanti i vostri piani. Nella coppia e con gli amici c'è un bello scambio fatto di complicità e calore. Entusiasmo, tempismo e carisma.

Capricorno

Ottimo momento per stilare una sorta di bilancio, con una panoramica che abbracci un po' tutti i settori volta a chiarire certe perplessità. Desiderio di quiete, umore piuttosto schivo. Ammorbidite la vostra posizione su questioni di principio.

Acquario

Il cielo vi offre una visione a tutto campo, per definire i contorni delle vostre iniziative e ottimizzare gli sforzi per raddoppiare gli utili. Fascino, simpatia e un tocco di originalità fanno di voi, a detta di molti, delle persone davvero speciali.

Pesci

Clima un po' opaco. Accontentatevi di fare il minimo indispensabile, riposate il più possibile e difendete a spada tratta il vostro equilibrio. Nonostante gli stimoli, perdete interesse per le cose concrete. Risultato: calo dell'umore e contrasti.

