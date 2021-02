Oroscopo di oggi 5 febbraio e dell'anno 2021

Oroscopo di oggi 5 febbraio 2021? Cosa prevede il tuo segno? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Periodo movimentato, ma le stelle vi danno quella dose di passionalità e di amore necessari per aggiustare ciò che non funziona e fare una revisione. Scelte finanziarie e investimenti produttivi. L’impegno nella professione verrà ampiamente ripagato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Per realizzare i vostri obiettivi, oggi potete contare su un apporto di concretezza, fiuto e determinazione. Trattative vantaggiose. Agevoli gli affari e i rapporti di lavoro. Dialogo nella coppia, è facile oggi capire e farsi capire. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Venerdì poco stimolante, non all’altezza delle vostre fantasie. Ma non date niente per scontato, qualcuno potrebbe piacevolmente stupirvi. Se una storia vi sta a cuore, rimboccatevi le maniche per recuperarla: la soluzione oggi è nell’effetto sorpresa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Complice la Luna, le vostre intuizioni toccano livelli altissimi. Vi basta un’occhiata per capire gli altri e avere una panoramica delle situazioni. C’è spazio per una maggiore apertura e disponibilità: in questo modo offrite ciò che siete veramente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

È un momento stonato, senza un motivo preciso. Servono pragmatismo ed efficienza: soprattutto mettete da parte le questioni di principio. Umore in risalita, in serata riacquisterete verve. La notte fra le braccia dell’amato bene ha qualcosa di magic. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Con tutta probabilità, in casa di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare ce ne sono in quantità: prendete la Luna al balzo e parlate. Buonumore e ambiente domestico collaborativo. Non sottovalutate le intuizioni che arrivano all’improvviso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Oggi tutto si lega al lavoro, alle abitudini consolidate e alle incombenze pratiche rimandate durante la settimana. Pochi gli svaghi. L’amore è associato ai ricordi e alle belle esperienze condivise, ma c’è anche il cruccio di qualche sottile rancore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Vi trovate in un’ottima disposizione di spirito. La fantasia non si fa frenare da dubbi o nodi irrisolti. Andate in profondità senza timori. Nuove imprese e contatti proficui. Donate amore e lo ricevete senza ostacoli. La dolcezza è di casa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Venerdì senza exploit. Volate basso accontentandovi di offrire prestazioni modeste, facendo l’indispensabile con il minimo sforzo. Rimediate a certe vostre mancanze in ambito familiare con qualche attenzione in più. Sarete ripagati. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Qualsiasi cosa abbiate in agenda, nessun intoppo scombinerà i vostri programmi. Alcune questioni professionali si chiariscono. Progressi e successi. La sensibilità è acuta, i sentimenti intensi e profondi, ingegno e idee chiare. Andate sul sicuro! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Giornata tutta casa e lavoro, senza avere nemmeno un po’ di tempo da dedicare a voi stessi. Lo scotto da pagare per la vostra disorganizzazione. Per quanto riguarda la progettualità e le idee potete dare punti a chiunque, è l’umore che non quadra. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Senza paura di sbagliare, imboccate la strada giusta: è come se ci fosse una voce, nel profondo del vostro cuore, a indicarvi il sentiero. Non resta che fidarvi dell’istinto, e andare avanti spediti, anche grazie all’appoggio degli amici. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata