Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 5 e domani 6 febbraio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 5 febbraio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

È un momento stonato, senza un motivo preciso. Servono pragmatismo ed efficienza: soprattutto mettete da parte le questioni di principio. Umore in risalita, in serata riacquisterete verve. La notte fra le braccia dell’amato bene ha qualcosa di magic. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata