Oroscopo di oggi 7 febbraio e dell'anno 2021

Oroscopo di oggi 7 febbraio 2021? Cosa prevede il tuo segno? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Domenica di riposo, ma tra svaghi e contatti anche in chat con gli amici, la mente lavora a pieno regime nella progettazione di nuove iniziative Se il cuore batte all’indirizzo di qualcuno che ancora non vi ha dato segnali, contando sulla Luna, potete sperare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Pur senza essere spettacolare la giornata avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste trovare. Ore produttive per le faccende di casa, ma fonte di ansia per le finanze. Investimenti in stand by. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Andamento incerto, il peggior nemico è il lavoro che non vi molla neanche quando è festa, generando insofferenza e voglia di essere altrove. Vedrete affievolirsi la tensione che avete con un amico, quando vi deciderete ad approfondire il dialogo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Giornata pensierosa per quanto riguarda la vostra attività. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. L’intesa con gli altri è discontinua. Insorgono malintesi dovuti alla mancanza di discrezione di qualcuno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Con la sosta della Luna in Sagittario, il sole continua a splendere. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela con l’alimentazione. Non lasciatevi sfuggire un’occasione per inoltrare al partner le richieste che vi stanno più a cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Domenica ricca di... pene affettive. L’immaginazione vi gioca un brutto scherzo, rientrate alla base e rimettete la logica al suo posto. Una telefonata potrà confondervi le idee: non rimuginateci troppo e aspettate per chiedere chiarimenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Una bella Luna vi porta in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Novità, notizie. Variate la dieta. Telefonate a un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata con l’amato bene. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Ci vuole una pausa di riflessione anche nei momenti più brillanti. Questa giornata vi porta a contatto con voi stessi, con le vostre risorse e i timori. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

La Luna nel segno forma aspetti conflittuali che vi rendono a tratti euforici, a tratti malinconici. Consolatevi con l’amore: andate fortissimo! Prove insoddisfacenti nella sfera professionale, mentre nei sentimenti e nelle conquiste non avete rivali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri: siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono bene, potete pianificare degli acquisti anche importanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

In sestile a Mercurio, questa è la Luna giusta per ricontattare vecchi amici, tanto più che l’amore vi riserva qualche sorpresa non proprio gradita. Nuovi contatti all’estero o con persone straniere. Esperienze del tutto insolite, capaci di ampliare i vostri orizzonti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l’esterno. Segnali di malcontento dalla dolce metà e dagli amici. Non concentratevi su questioni di scarsa rilevanza, ci sono situazioni lavorative importanti da risolvere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata