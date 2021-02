Oroscopo di domani 9 febbraio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Le opportunità non mancano: per afferrarle dovete buttarvi nella mischia e accettare il rischio di sovvertire in positivo la scala dei valori. Un confronto costruttivo con un superiore vi consente di analizzare lucidamente priorità e prospettive. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Vi renderete conto una volta per tutte che la persona che avete scelto di avere accanto vi ama per ciò che siete e non per come apparite o vorreste apparire. Amici, colleghi e parenti vi danno una mano, per non parlare del partner, pronto a parteggiare per voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

La necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempre che moderiate le aspettative. All’occasione avete dimostrato di sapervi muovere agilmente, arrivando sempre alla meta desiderata. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Sotto il tiro mancino della Luna, la malinconia agisce da doccia fredda nelle relazioni con gli altri. Empatia e dialogo per sciogliere il ghiaccio. Se la causa del malumore è da ricercarsi in uno stallo nei progetti, avete la grinta giusta per contrastarlo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Nella vostra attività rischiate di non vedere le cose nella giusta dimensione e men che meno di far ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare. Giornata poco significativa, l’unica nota allegra un’entrata economica insperata, frutto del vostro lavoro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Certe scelte, prima di agire, devono essere meditate con calma e pazienza. Siate disposti ad apportare, se necessario, anche qualche modifica. Lasciate che anche le persone a voi care facciano le loro esperienze con l’autonomia che rivendicate per voi stessi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Meglio non stuzzicarvi, oggi che la Luna vi tiene sotto tiro, mettendo in luce i punti meno piacevoli del vostro carattere. Reazioni fuori luogo. Addossare agli altri la responsabilità dei problemi non è risolutivo, solo vostro è il compito di affrontarli. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

La coppia Luna-Plutone funziona come un trampolino perfetto per il lavoro. Consapevoli delle vostre capacità, pretendete ciò che vi spetta. Sorprese in merito a un avanzamento o a una richiesta di trasferimento. Determinazione e costanza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Un passo avanti sulla strada del consolidamento della vostra situazione professionale, grazie a un bell’apporto di concretezza e di senso pratico. Nei legami consolidati emergono esigenze nuove: se l’abitudine ha ingrigito il rapporto, spazzatela via. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

I rapporti con i vostri cari acquistano spessore, stima e fiducia reciproci. È il momento di tirare più frecce possibili dal vostro arco. Fate appello alla sensibilità per comprendere le ragioni della persona del cuore. Siete stati poco presenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Avete fascino e la capacità di entrare in sintonia con chi vi circonda, anche se tendete ad essere volubili e irrequieti. Interrogatevi sui motivi. Una strana insofferenza rende lo svolgimento delle questioni pratiche e domestiche un po’ lacunoso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Potrete mettere a frutto la vostra professionalità per fare un salto di qualità oppure operare dei cambiamenti. La Luna vi spiana la strada. Single? Gli astri vi sussurrano all’orecchio: potete fare un incontro che metterà in discussione valori e mentalità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata