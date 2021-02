Oroscopo di oggi 8 febbraio e dell'anno 2021

Oroscopo di oggi 8 febbraio 2021? Cosa prevede il tuo segno? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Inizio di giornata scorrevole e produttivo, poi avvertirete una certa stanchezza e solo con l'impegno riuscirete a concludere quanto iniziato. Altalenante l'equilibrio, variabile l'umore. Sono le piccole grane quotidiane che vi innervosiscono.

Toro

Inseguendo la vostra idea di felicità, potreste peccare un po' di egoismo o perdere occasioni speciali. Abbiate fiducia nella vostra inventiva. Una nuova amicizia amorosa potrebbe darvi molto, risvegliando emozioni e voglia di sorridere.

Gemelli

La vita di relazione vi impegnerà più del solito. Dovreste curare la qualità dei rapporti e guardare ai contrasti come a degli stimoli per migliorare. Sensazioni intense arricchiscono seppure disordinatamente il quotidiano. Datevi tempo per elaborarle.

Cancro

Il mattino ha l'oro in bocca: sfruttatelo per lavorare, studiare o per concedere tempo a voi stessi. In seguito avrete soltanto voglia di riposare. Con calma e pazienza, potreste smantellare gli ostacoli pratici e le resistenze da parte dell'ambiente.

Leone

Concreti e anche convincenti, potete conquistare la vostra parte di gloria. Compravendite e spostamenti di proprietà complicati, agite con calma. Il settore professionale in primissimo piano, sullo sfondo la vita affettiva, forse poco gratificante.

Vergine

Risveglio pimpante in virtù della Luna. Riconquisterete l'equilibrio che vi consentirà di affrontare con un buon passo la nuova settimana. L'amore ora vi sostiene: non lasciate che le complicazioni pratiche sottraggano forza all'entusiasmo.

Bilancia

Tutto può essere cambiato, soprattutto quello che non va. Gli avvenimenti si susseguono freneticamente, naturale che facciate fatica a star loro dietro. La curva nel grafico della carriera è ascendente: accordi, proposte e nuove collaborazioni in arrivo.

Scorpione

In campo pratico potete concretizzare moltissimo e ottenere anche riscontri economici. Ma è necessaria una riflessione sulle iniziative da prendere. Le problematiche sentimentali vanno risolte subito: accettate l'evidenza e rimboccatevi... il cuore.

Sagittario

Lunedì soleggiato per quanto riguarda lavoro, affari e contatti. Nuove amicizie, incontri e progetti che aprono davanti a voi nuove prospettive. Se cercate un'occupazione, la situazione è promettente, ma rivolgetevi verso ambienti diversi dal solito.

Capricorno

Le sfide professionali vi impegnano parecchio, ma siete ben protetti dalle stelle e da chi apprezza il vostro lavoro. Fase lenta ma costruttiva. Siete circondati da chiacchiere a volte inutili, tirate dritto al vostro scopo. La felicità non è un'utopia.

Acquario

La confusione in casa regna sovrana? Per fare ordine e disciplinare i vostri pensieri, avete bisogno di comunicare, confrontarvi con gli altri, scrivere. Una telefonata per scambiare impressioni ed esperienze. Muovendovi vi caricherete di nuove energie.

Pesci

I semi messi a dimora lavorano rimettendo in discussione il rapporto con la realtà pratica. Riguadagnate autostima e fiducia nelle vostre capacità. La vostra cassetta degli attrezzi contiene creatività, adattabilità, fortuna e buoni amici: fatene buon uso.

