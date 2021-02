Oroscopo di domani 11 febbraio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Sollecitata da Giove, la Luna in Acquario, grazie a un’idea geniale e alla complicità di un collega, risolve un problema di lavoro. Bello l’amore. Brillanti, socievoli e simpatici. Umore effervescente, ispirazioni creative da mettere in pratica. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Qualcosa in ambito domestico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi. Prevedibile qualche scontro con i familiari. Nella singolarità di questo ritmo, non impuntatevi su questioni di poco conto. Rimanete con i piedi per terra. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Fantastica giornata, grazie alla Luna e alla schiera di astri che l’accompagna. Aiuti per concludere in fretta gli impegni e dedicarvi allo svago. Coltivate l’amicizia con una persona come se fosse un fiore prezioso. Pazienza e lungimiranza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Una situazione lavorativa, inaspettatamente, potrebbe sbloccarsi o trovare soluzioni tali da agevolare la soddisfazione delle vostre nuove esigenze. Conducete eventuali trattative in modo intelligente, senza dare l’impressione di forzare la mano. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

La Luna è all’opposizione, scortata da Giove e da Mercurio. Potete vedere con chiarezza che i dissapori sono vecchi copioni che si ripresentano. Potete cambiare modo di entrare in relazione, aprendovi maggiormente al dialogo e all’ascolto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Non vi mancherà lo slancio per superare d’un balzo ostacoli e contrattempi. Siete abili, potete riuscirci. Decidete cosa dovete fare. Idee, suggerimenti e intuizioni saranno a vostra disposizione. Lasciate da parte le battaglie di ogni giorno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Che input positivi, grazie a Giove e alla Luna! Avete davanti a voi un giovedì ricco di sorprese e di contatti umani assai piacevoli. Soddisfazioni nella sfera professionale e affettiva grazie a un buon mix di energia e tolleranza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Potete usufruire di un discreto senso pratico: ciò vi consente di capire al volo quale sia la mossa migliore da fare e di muovervi in tempo. Frenate i cattivi pensieri e concentratevi sui vostri compiti. La vostra attività vi regala soddisfazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Sul lavoro supererete un problema in un battibaleno, grazie alla prontezza di spirito e al buonsenso. Ne ricaverete anche una maggiore fiducia in voi stessi. Giornata ispirata da una maggiore libertà di pensiero e di azione. Stato d’animo leggero e fiducioso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Cercate di essere aperti alle novità che in campo economico stanno emergendo attorno a voi. Allegra e movimentata la vita sociale. Nel caso fosse necessario, meglio rischiare qualcosa che restare con il rimpianto di non aver osato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Prendono il via opportunità di riuscita nel lavoro. Variazioni di tutto rispetto che assicurano gratificazioni e serenità nel tempo. L’amore è felice per le coppie in cui attrazione e armonia sono stabili. Buon momento per gli artisti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Carriera e professione guadagnano punti: siete abili e convincenti, e le belle opportunità sono a portata di mano. Fate il vostro gioco. Qualcuno tra i single potrebbe ritrovarsi preso tra due fuochi e non sapere cosa fare: rimandate la decisione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata