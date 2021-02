Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 12 e domani 13 febbraio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 febbraio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

L’agitazione che regna nell’ambiente familiare in qualche modo vi disturba. Non amate le polemiche, specie per questioni che ritenete secondarie. Non spaventatevi di fronte all’impegno che nuove responsabilità comportano. La fortuna premia gli audaci. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

