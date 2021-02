Oroscopo per il Toro e per tutti i segni di oggi 12 e domani 13 febbraio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 febbraio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Con l’appoggio di transiti promettenti, da oggi la Luna in Pesci chiude la settimana all’insegna della serenità familiare. Coccole. Mollate chi dà troppa considerazione all’immagine esteriore e scegliete chi valorizza la ricchezza interiore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

