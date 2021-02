Oroscopo di domani 14 febbraio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Mattinata un po’ spenta, ma dal pomeriggio una buona manciata di verve rende estremamente dinamica la giornata di festa. Siete nati per l’azione, però di tanto in tanto ci vuole una riflessione sulle cose importanti della vita. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Complice la Luna nei Pesci, la domenica imbocca la direzione giusta. Piacevoli fuoriprogramma, piccanti sorprese da parte della persona amata. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco. Inviti inattesi, proposte interessanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Una parentesi di malumore a causa del passaggio della Luna in Pesci. Le buone intenzioni per un facile ottimismo non trovano sbocchi concreti. A demotivarvi entra in gioco una delusione professionale, qualche intoppo rende vani gli sforzi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

A tenervi compagnia oggi è Nettuno in Pesci armonico a Marte. Una configurazione intrigante sotto il profilo delle novità. Emozioni profonde. Sogni significativi, intuizioni da mettere a segno con volontà, coraggio e pazienza. Soluzioni insperate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

L’entusiasmo non vi manca, ma le idee sono confuse, caotiche. I desideri sono tanti, però solo alcuni sono concretizzabili: fate una cernita. Un’operazione finanziaria vi lascia perplessi? Prendetevi del tempo per riflettere prima di procedere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Siete contestati nel lavoro e in famiglia. Non irritatevi! Ricordatevi che una critica costruttiva vale molto di più di un finto complimento. Mettete da parte la smania di perfezionismo: una piccola imprecisione non compromette la vostra credibilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Valutazioni approssimative e scelte rischiose potrebbero crearvi problemi nell’attività. Prudenza nelle compravendite e nelle speculazioni. Il dialogo con genitori e fratelli può risolvere una questione delicata. Ricaricatevi positivamente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Il cielo non è particolarmente favorevole ai programmi ambiziosi e agli affari, né all’avvio di nuovi progetti. Per il momento meglio attendere. Clima di complicità nelle coppie collaudate, grazie all’armonia tra cuore e sensi. I single vanno a ruba. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

In mattinata una temporanea battuta d’arresto o qualche contrattempo. Nel pomeriggio grane e confusione si dissolvono senza lasciare traccia. Qualche conflitto di opinione, da superare rispettando il diritto degli altri a pensare in modo diverso da voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

La Luna nei Pesci vi regala una giornata stimolante, ricca di propositi proficui. Coinvolgimento profondo nelle amicizie e in amore. Serata molto piacevole, arricchita da una sorpresa del partner, per finire in bellezza la giornata. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni di cuore forse ancora non del tutto chiare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

L’intuizione è il vostro asso nella manica: le antenne vi indirizzeranno verso la mossa giusta. Grinta e pianificazione un mix vincente, potete farcela. Impegno creativo al lavoro. Gli input ricevuti da nuovi contatti o conoscenze iniziano a prendere forma. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

