Oroscopo di oggi 13 febbraio e dell'anno 2021

Oroscopo di oggi 13 febbraio 2021? Cosa prevede il tuo segno? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Interessanti prospettive finanziarie, frutto di un'intuizione, da valutare con esperti. Per migliorare la situazione economica, gestite bene i contatti. Solo la paura potrebbe rivelarsi un ostacolo per raggiungere un traguardo. Non ascoltate la voce del dubbio.

Toro

La giornata si prospetta piacevole e rilassata, specie se la trascorrerete insieme alla persona del cuore. Tranquillità e capacità di adattamento. Avete tutto a portata di mano per realizzare un progetto e ottenere l'appoggio di una persona importante.

Gemelli

Naturale svegliarsi fuori fase con la Luna nei Pesci. Un pronto rimedio? Non rimuginate sui vostri guai e occupatevi di qualcuno in difficoltà. Il giudizio degli altri ha un peso significativo per la vostra autostima, però la diversità è ricchezza.

Cancro

Amore, amore e ancora amore per tutti voi. Decisamente le vostre azioni s'impennano verso l'alto: agite senza tentennamenti o timidezza. La professione riceve una boccata di ossigeno. Novità sentimentali: le prospettive di incontro non mancano.

Leone

Nuove proposte di lavoro, ma è bene accertarsi che non siano promesse inconsistenti o evanescenti. Affetti e famiglia reclamano attenzione. Desiderio di evasione. Non dategli corda, se non sapete con esattezza dove vi porterà. Entusiasmi costosi.

Vergine

Ripensamenti e una malinconia ingiustificata. La lucidità non vi sostiene. Gli amici fanno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando i problemi. Accontentatevi di risultati modesti. Qualche piccola imprecisione non compromette la credibilità.

Bilancia

Meglio non concentrarsi su una sola grande idea fissa in testa, il periodo richiede una buona dose di elasticità e una gamma di obiettivi. Nelle relazioni sociali non siate troppo selettivi. Date agli altri l'opportunità di farsi conoscere.

Scorpione

Incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuoriprogramma, si preannuncia un sabato frizzante. Cambiamenti positi.

Sagittario

Affrontati con calma e lucidità, gli ostacoli possono essere rimossi. Una lunga discussione con un familiare porterà a una nuova presa di coscienza. Brevi momenti di malinconia, da allontanare puntando su un rimedio davvero infallibile: l'ottimismo.

Capricorno

Una giornata stimolante, ricca di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con il partner e con gli amici. Sorprese molto piacevoli nella coppia. Per realizzare alcuni dei vostri progetti, troverete appoggio nei familiari e procederete molto più veloci.

Acquario

Un dono su misura per l'amato bene è il modo migliore per celebrare l'amore, oggi. Preparate una serata romantica da trascorrere in casa: sarà bellissimo! Intralci burocratici? Mettete a profitto il senso pratico e li supererete brillantemente. Storie segrete.

Pesci

Che weekend esaltante e pieno di soddisfazioni, con la Luna nel vostro segno! Occasioni golose, appoggi e colpi di fortuna su tutti i fronti. L'intesa a due profuma di propositi costruttivi e la voglia di evasione batte la ragionevolezza dieci a zero.

