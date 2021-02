Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 14 e domani 15 febbraio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 febbraio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

L’entusiasmo non vi manca, ma le idee sono confuse, caotiche. I desideri sono tanti, però solo alcuni sono concretizzabili: fate una cernita. Un’operazione finanziaria vi lascia perplessi? Prendetevi del tempo per riflettere prima di procedere. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata