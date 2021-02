Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 14 e domani 15 febbraio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 febbraio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

In mattinata una temporanea battuta d’arresto o qualche contrattempo. Nel pomeriggio grane e confusione si dissolvono senza lasciare traccia. Qualche conflitto di opinione, da superare rispettando il diritto degli altri a pensare in modo diverso da voi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

