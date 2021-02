Oroscopo di oggi 15 febbraio e dell'anno 2021

Oroscopo di oggi 15 febbraio 2021? Cosa prevede il tuo segno? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Sollecitata dagli astri in Acquario, la vostra Luna punta al rilancio. Favorito il raggiungimento di ambizioni professionali e i cambiamenti. Molte idee e ottime probabilità di metterle in pratica. Un po’ di fortuna vi aiuta in qualunque iniziativa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Operando con calma e determinazione, potrete fare gli aggiustamenti e le modifiche necessarie per sbloccare una storia sentimentale stagnante. Una bella cura oppure una terapia naturale sono quello che ci vuole per recuperare una buona forma. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Basta che la Luna guadagni pimpante il segno dell’Ariete scortata da Mercurio, perché il corso delle emozioni si riposizioni nella carreggiata giusta. Ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore degli eventi insoddisfacenti. Novità e inviti in arrivo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Presi in contropiede da qualche imprevisto, sbagliate nel giudicare situazioni e persone, mettendovi in testa idee che non corrispondono al vero. Le scelte intraprese senza un’adeguata e attenta riflessione potrebbero rivelarsi un clamoroso fiasco. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Energia da vendere e umore alle stelle, con la Luna in Ariete. Se avete collezionato una serie di insuccessi personali, avete l’occasione per rifarvi. Più intraprendenti e più sicuri che mai, riuscirete a prendere una decisione difficile rimandata da tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Frequentando ambienti dove circolano idee nuove o accettando inviti di un certo impegno sociale, avrete l’opportunità di mettervi in luce. La vostra obiettività di giudizio e la linearità del vostro intervento susciteranno l’ammirazione di molti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Venerdì piacevole per il clima di leggerezza e serenità che sentirete aleggiare intorno a voi. La buona sorte è con voi e con il vostro amore. Bella condizione affettiva che vi stimola a vedere chiaro in voi stessi e a fare certi passi per il futuro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

In questa fase occupatevi seriamente dell’organizzazione, a cominciare dalla professione. Scambio con gli altri benefico per l’economia. Piccole e grandi incombenze domestiche, lavoretti di restauro o di manutenzione riusciranno a meraviglia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Vi sentite energici, motivati, per mettere in cantiere progetti, compiere mosse vincenti. Per i single incontri interessanti: buttatevi! Con le esaltanti promesse della Luna, è facile essere di buonumore, recuperare padronanza e coraggio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Sotto il tiro della Luna in Ariete, la sfida è avvincente. Mantenete il controllo senza commettere falli: gli amici dagli spalti tifano per voi. Scelte azzeccate fatte senza riflettere, frutto di intuizioni preziose in barba a chi tenta di dissuadervi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Sotto il tiro della Luna in Ariete, la sfida è avvincente. Mantenete il controllo senza commettere falli: gli amici dagli spalti tifano per voi. Scelte azzeccate fatte senza riflettere, frutto di intuizioni preziose in barba a chi tenta di dissuadervi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

L’attivismo lavorativo porta nuove prospettive di guadagno. Tante piccole cose si sistemano al posto giusto. Sopravvive un po’ di malinconia. Occorre ancora un po’ di pazienza nei sentimenti: ingannate l’attesa occupandovi di voi stessi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

