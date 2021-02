Oroscopo di oggi 17 febbraio e dell'anno 2021

Oroscopo di oggi 17 febbraio 2021? Cosa prevede il tuo segno? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Far quadrare i conti è il rebus del periodo: lavorate senza risparmiarvi sacrificando interessi e tempo libero, ma la sicurezza continua a sfuggirvi di mano. Competizioni irritanti con i colleghi: sentirvi sempre tallonati, invece di incentivarvi, vi demotiva. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

La stabilità, punto cardine per la vostra tranquillità, è messa in discussione? Una riserva di adattabilità vi aiuta a cadere in piedi. Riflettendo su un amore passato che ha deluso molte aspettative, ammetterete anche i vostri torti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Le grane professionali e l’impegno richiesto dall’attività vi spremono come limoni. Rinunciate a una notte brava a favore di un rigenerante riposo. Se la fiamma dell’amore è ridotta a un lumicino, riflettete sul da farsi, dividendo equamente le responsabilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

La Luna in Toro spezza una lancia a favore della serenità domestica e invita a cambiare registro. Via i pensieri cupi, circondatevi di persone allegre. Lavoro e affari riservano opportunità: purché controlliate le spese, potete tentare qualche mossa azzardata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Grandi aspirazioni, ma i progetti sono approssimativi. Se alcune novità non vi convincono, non rischiate. Niente fretta e tutto andrà per il meglio. È il giorno giusto per regalarvi un po’ di relax, in serata. Nella tranquillità domestica rinascerete. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Favorita da Urano, la Luna aggiunge concretezza alle vostre ambizioni. Una giornata rilassante e fortunata con effetto balsamico sul vostro umore. Avanzate senza timore le vostre richieste e contate sull’appoggio di tutti coloro che vi stimano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Attenetevi alle occupazioni ordinarie e non deviate dai programmi stabiliti. Un bel risultato sbrigare i compiti senza smarrirvi nelle contrarietà. L’amore non è un banco di prova, ma una naturale espressione di voi stessi. Manifestate le vostre necessità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Potreste sentirvi un po’ limitati da ostacoli esterni che riducono il campo di azione, ma non la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose. Un pizzico di tensione non stona nel ménage a due, purché sia dosato con misura e usato al momento giusto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Una giornata senza grandi exploit, ma che può avere il pregio di curare gli aspetti più semplici della vita e garantire una relativa tranquillità. Alzate il livello delle emozioni facendo leva su quelle tenere attenzioni che servono ad alimentare l’intesa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

In congiunzione a Urano, la Luna promette una giornata frizzante. Grosse novità in arrivo su molti fronti, che modificheranno la vostra quotidianità. Allentate la corda della sensualità per aumentare la tenerezza, una maliziosa complicità a cui opponete resistenza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Il focus puntato oggi dalla Luna sugli aspetti materiali della vita vi permette di scoprire abilità insospettate nel gestire i vostri interessi. Una salutare diffidenza vi trattiene da iniziative dall’esito incerto. Temporeggiate per cercare condizioni favorevoli. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Luna e Urano avanzano congiunti, regalandovi sorprese a non finire dove tutto diventa possibile: momenti speciali con la persona che amate. Tempestività nelle decisioni, creatività e sicurezza di giudizio sono sufficienti per porvi traguardi ambiziosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

