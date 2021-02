Oroscopo di domani 19 febbraio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Mattinata incentrata su faccende pratiche che vi rendono inquieti. Vorreste cambiare, cercare nuove soluzioni, ma è bene non rischiare avventure. Dal pomeriggio netto miglioramento dell’umore e recupero della leggerezza. Ringraziate un amico. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Siete molto più forti di quello che sembrate e lo sapete, ma non esagerate con gli atteggiamenti impositivi: potrebbero sorgere malintesi. Nel lavoro mantenete un atteggiamento saldo e pragmatico. Anche negli investimenti calcolate i rischi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

La mattina è caratterizzata da un umore sonnacchioso, solo nel pomeriggio vi sveglierete dal torpore e in vista della serata riprenderete quota. In amore ribattete alle gelosie senza correre dietro a nessuno. Meglio che siate voi ad essere inseguiti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Tema oggi dettato dalla Luna: imparare l’arte magnifica e rilassante del sano egoismo. Senza paure e senza inutili e immotivati sensi di colpa. Fate in modo che nessuno approfitti del vostro buon cuore molto spesso a scapito della libertà. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Mattinata un po’ grigia, con la Luna in Toro congiunta a Marte. I sentimenti sono in primo piano, ma più che verso uno spazio aperto finite in un vicolo cieco. Chi vi ama saprà rispettare la vostra natura indipendente e i vostri tempi. In caso contrario, non è amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Approfittate della mattina per concludere quanto segnato in agenda, portatevi avanti con il lavoro. Avrete dalla vostra energia e senso pratico. La forza d’animo non vi manca e vi sarà d’aiuto, se durante la giornata dovesse presentarsi qualche problema. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Le vostre vicende affettive vivono un momento di intensità speciale, a cui il giusto pizzico di gelosia aggiunge un tocco più emozionante. Avendo preso in considerazione i vostri punti deboli, vi sentite pronti ad affrontarli per liberarvene. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Luna e Marte in Toro, e Venere a disseminare piccole complicazioni. Dissapori, disarmonie e conflitti si risolvono con il confronto. Affrontate un discorso chiaro in famiglia, per trovare un compromesso e risolvere ciò che vi procura insoddisfazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Venerdì ideale per gratificarvi con un acquisto desiderato e più volte rimandato. Dice il saggio: “A volte nulla è più necessario del superfluo”. Le prospettive del periodo sono rosee. Gli alti e bassi fanno parte del gioco, l’importante è seguire l’onda. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Non vi farete trarre in inganno da progetti ambigui. Tratterete personalmente, senza delegare, gli affari più delicati e ne sarete molto soddisfatti. Famiglia, partner e figli un po’ trascurati, con il rischio di crearvi noie e grattacapi. Usate il buonsenso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Le grane relative alla casa e alle spese extra incoraggiano i battibecchi e causano malumore. Tuttavia il lavoro gira bene e tutto si può affrontare. Le idee che vi frullano in testa non piacciono al partner, ma incontrano il favore dei vostri superiori. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Procedete in modo fermo e razionale, con un realismo che sa anche essere concreto, mentre le onde emotive dentro di voi sono gonfie di aspettative. Le spese sono ammortizzate dalle entrate, respirate! I nuovi flirt sono intriganti, almeno per quanto vi riguarda. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

