Oroscopo di domani 20 febbraio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Urge una posizione rigorosa e chiara, altrimenti rischiate di restare invischiati in una situazione da cui non vi sarà facile uscire. Siate saggi. Non ferite le persone che vi stimano e vi vogliono bene. Siate più attenti e anche più equilibrati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Momento sentimentale delicato, in cui dovrete agire allentando un po’ le briglie, ma senza esagerare: quel tanto che basta a respirare meglio. Single? Il bisogno di cambiare in fretta condizione può portarvi su una strada accidentata. Meglio riflettere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Luna e Mercurio vi favoriscono promuovendo incontri e progetti. Cogliete l’occasione al volo, preparatevi a conoscere facce e luoghi nuovi. Coro di lamenti in famiglia? Fate valere le vostre esigenze e non fatevi ingannare dalle lusinghe. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Nulla di nuovo sotto il cielo dell’amore. Forse vi sentirete un po’ annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. Inclinazione all’interiorità. Un amore a distanza vi crea inquietudine, ma è nella lontananza che si verifica l’intensità del rapporto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Desiderio di essere ammirati e corteggiati? Adoperate le capacità di seduzione: l’eleganza, la generosità, la classe innata. Con le buone maniere... Qualcuno tenta di ostacolarvi, i rivali non mancano, ma all’attacco diretto preferite l’ironia: è un’arma letale. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Giornata incerta. Piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi al lavoro. Familiari brontoloni, partner... da ammorbidire. Tenendo sotto costante controllo la salute, finite per farne una malattia. Non esagerate, state tranquilli! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Una configurazione briosa rende allegro e spensierato questo sabato. Pace fatta con il partner dopo un bisticcio. Un interesse culturale da coltivare. Nel cielo odierno, astri che affinano l’intuizione e la fantasia vi sollevano a due palmi da terra. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Se non sapete comunicare con chiarezza i vostri più importanti desideri, come può la persona che amate mettersi all’opera per tradurli in realtà? Vi destreggerete in questioni pratiche pur non avendone alcuna dimestichezza, e ve la caverete benissimo! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Terrete testa agli intralci, senza perdere il sorriso. Fermento in amore. Buttatevi, ma non forzate i tempi, come sapete: “Se son rose fioriranno!”. Le amicizie possono fare molto per voi. Anche se avete altro per la testa, lasciatevi catturare dalla loro allegria. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Godetevi un giorno di quiete, che sembra essere così ben condiviso dalla dolce metà e dai vostri cari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un’ottima idea pulire la casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili e liberarla dalle cianfrusaglie. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Con il favore della Luna nei Gemelli esaltata da Mercurio, il disaccordo con il partner può essere gestito con leggerezza e intelligenza. Le difficoltà restano, ma avete le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Vita emotiva fluttuante tra richiami alla razionalità e voli pindarici, a causa di un rapporto sentimentale coinvolgente, ma che ancora non decolla. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà. Rilassatevi e cambiate punto di vista. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

