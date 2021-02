Oroscopo di domani 21 febbraio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Nel lavoro, se vi sentirete forzati, vi ribellerete. Non accetterete di essere richiamati a responsabilità che in cuor vostro sapete già di onorare. Buoni risultati negli affari e nello studio. Serata romantica con il partner, il tempo vola.

Toro

Il denaro e gli affari vi danno fin troppi pensieri, specialmente se come oggi vi tocca mettere mano al portafogli per uscite non programmate. Avete una gran voglia di amore, e non mancheranno le occasioni per soddisfare i vostri desideri.

Gemelli

Nonostante gli innumerevoli ostacoli, non vi perdete d'animo e con la vostra immancabile ironia, sdrammatizzate i problemi. Colpi di fulmine. Facendo leva sulla tempestività, rimuoverete con agio gli intralci e risolverete qualche difficoltà.

Cancro

Chiarezza con conoscenti e con coloro che bazzicano l'ambiente lavorativo: c'è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Curate di più i rapporti di amicizia: piccole incomprensioni sono in agguato. Esprimete le vostre esigenze.

Leone

Grazie al cielo gli amici e l'amore non mancano, da loro ricevete supporto e calore. Una panacea in questo periodo faticoso e stressante. Organizzate qualcosa "fuori dall'ordinario". Tralasciate il pensiero del lavoro e rilassatevi in compagnia.

Vergine

Dai Gemelli la Luna lancia segnali fumosi a Nettuno, mettendo in forse i programmi per la domenica. Tenete pronto un piano B per andare sul sicuro. Progetti ambiziosi richiedono impegno, ma ripagano. Rendetevi disponibili per un lavoro di gruppo.

Bilancia

Momento fervido di idee, occasioni di cambiamento che favoriscono la nascita di nuovi progetti e creeranno quindi occasioni per una crescita professionale. La relazione di coppia mostra qualche strappo, ma il dialogo agisce efficacemente da collante.

Scorpione

Giornata insulsa! A giudicare dalla voglia non alzereste nemmeno un dito, anche se la casa avrebbe tanto bisogno di un vostro pronto intervento. Vi assillano le finanze, o meglio problemi di spartizione o di eredità, e gli onorari degli avvocati.

Sagittario

Qualche turbolenza emotiva, da allontanare con decisione dando maggiore spazio all'animo libero, che riesce a conciliare realtà e desideri. Concedete al cuore di seguire la sua via, senza diffidenza. Lasciatelo libero di esprimere le sue emozioni.

Capricorno

Un rapporto di affettuosa amicizia è l'alternativa a un amore che ancora sembra giocare a nascondino con voi. Uscirà allo scoperto, dategli tempo. Importante non dare seguito a critiche e malumori in famiglia. L'interferenza nella privacy non è gradita.

Acquario

Domenica senza un pensiero in compagnia di Luna e Venere. Perfette damigelle, testimoni di promesse e coccole che profumano di felicità. Un appuntamento romantico merita una preparazione accurata. Mettetevi in tiro e sfoderate il vostro charme.

Pesci

Se l'incontro casuale con un ex vi mette in subbuglio, forse significa che la fiamma è ancora accesa. Potreste tentare di ravvivarla. Familiari un po' brontoloni, anche se a fin di bene. Vorrebbero vedervi sempre felici, contenti e... ordinati.

