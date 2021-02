Oroscopo di domani 22 febbraio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Giornata faticosa per il lavoro. Un’insolita insicurezza vi vede esitanti a esprimere le vostre idee e vi induce a rimetterle in discussione. Un po’ di ansia e qualche incertezza sul piano familiare. Agite con la consueta fiducia e ne verrete a capo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Ottimo dialogo con i vostri cari e serenità fra le mura domestiche. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. La Luna sollecita l’inizio di una cura per prevenire i disturbi digestivi spesso di origine psicosomatica. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Nonostante un lunedì poco entusiasmante dal punto di vista emotivo, grazie all’esperienza accumulata, riuscite a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità: studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Armatevi di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni con l’amato bene. Avete intuizioni brillanti per superare situazioni intricate, ma un’incertezza improvvisa vi ferma la mano. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Il cielo appesantisce le dinamiche in casa, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da un vostro caro. Contate su intuizioni preziose per sistemare le faccende personali più delicate. Emozioni intense. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Senso pratico e serenità interiore vi sosterranno, qualora doveste affrontare scelte importanti nell’ambito familiare o professionale. Marte viaggia con voi dando energia alle vostre intenzioni, arricchite dall’intuito della Luna. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Cercate di essere meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono critiche costruttive: accettate i buoni consigli. Un piccolo passo indietro nella vostra relazione vi costringe a guardarvi dentro: è o no amore vero? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Un bel trigono d’Acqua a vostro favore. Complice l’elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole. Successo e appagamento interiore: ecco i traguardi odierni. In primo piano sentimenti e famiglia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Una fase positiva. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall’ottimismo e dalla buona sorte, avete ottime chance per riuscire. Prendete in considerazione le difficoltà dettate dalla gestione delle risorse finanziarie comuni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Sotto il tiro della Luna in Cancro, vi create preoccupazioni e dubbi inesistenti. Bisticci con parenti e vicini per vecchie ruggini del passato. Incerti sulla piega che le questioni affettive stanno prendendo, freddezza e calore si alternano. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Qualche piccolo inconveniente pratico rende la giornata faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per giungere alla meta. Tenete duro se le circostanze lo richiedono, facendo dell’organizzazione la vostra parola d’ordine. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Strappi emotivi ricuciti e buonumore. Sereno il rapporto con i figli e con i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi li desidera. Se avete un problema da risolvere, non cercate soluzioni esterne, fidatevi delle vostre sensazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata