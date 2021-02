Oroscopo per lo Scorpione e per tutti i segni di oggi 21 e domani 22 febbraio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 febbraio 2021?

Scorpione

Giornata insulsa! A giudicare dalla voglia non alzereste nemmeno un dito, anche se la casa avrebbe tanto bisogno di un vostro pronto intervento. Vi assillano le finanze, o meglio problemi di spartizione o di eredità, e gli onorari degli avvocati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

