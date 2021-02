Oroscopo per i Gemelli e per tutti i segni di oggi 23 e domani 24 febbraio

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 febbraio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Luna ininfluente sul piano pratico, ma importante per la sfera intima ed emotiva. L’intuizione potenziata può far scaturire qualche illuminazione. Una vena di pigrizia. Vista in positivo, è una buona opportunità per lasciare ad altri il timone. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

