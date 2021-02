Oroscopo di oggi 24 febbraio e dell'anno 2021

Oroscopo di oggi 23 febbraio 2021? Cosa prevede il tuo segno? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Luna in Cancro, indolente e introversa, poco in linea con la vostra natura dinamica e diretta. Un po' d'insofferenza e di nervosismo al mattino, ma nulla di più. Una vena di malinconia per un passato che a distanza sembra più luminoso di quanto non fosse in realtà.

Toro

Di passaggio in Cancro, la Luna incontra Marte, garante di determinazione ed efficienza. Promesse concrete di carriera e di affari. Sesto senso. Per quanto la salita sia impervia, credete in ciò che fate, agite e per questo riuscite nel vostro intento.

Gemelli

La mattina trascorre senza infamia e senza lode, ma dal primo pomeriggio si accendono i fari della ribalta: così il mercoledì si ammanta di occasioni. Se siete single riceverete una buona quantità di gratificazioni che vi metteranno a vostro agio.

Cancro

La Luna in sestile a Marte, grazie a concretezza e creatività, offre l'opportunità di tirare acqua al vostro mulino in caso di contrasti sul lavoro. Potete cantare vittoria: con una mossa rapida e incisiva, lasciate con un palmo di naso rivali e detrattori.

Leone

Le emozioni sono forti e vivete con grande coinvolgimento ogni situazione personale che tocca la vostra sensibilità. A volte con qualche eccesso... Vi sentite esposti alle critiche e agli attacchi altrui? Mantenete l'equilibrio e cambiate le carte in tavola.

Vergine

Una corrente di simpatia passa tra la Luna e Marte, facendo di voi i diretti beneficiari di tranquillità, coccole maliziose e buone opportunità. Piccole sorprese movimentano la giornata senza stravolgerla. Finanze sostenute da una trattativa vantaggiosa.

Bilancia

La Luna in Cancro ostile a Plutone in Capricorno ha tutte le carte in regola per mettervi a disagio, mandando in fumo progetti accattivanti e aspettative. Una notizia inizialmente poco gradita poi si ridimensiona. Era stata notevolmente ingigantita.

Scorpione

In Cancro, per tutta la mattina, la Luna vi regala il meglio di sé in fatto di dolcezza e sensibilità. Un corredo che dal pomeriggio sarà utilissimo. Al disordine emotivo e alle battaglie senza quartiere, opponete la spinta positiva alla trasformazione.

Sagittario

Passionalità intensa, da maneggiare con cura. Con un nuovo amore non svelate subito le vostre carte, un alone di mistero vi renderà più attraenti. Nell'attività e con i vostri cari niente impegni inderogabili: è importante per voi una maggiore libertà.

Capricorno

La coppia Luna-Marte pretende da voi più franchezza. Non tradite la fiducia di chi vi vuole bene, evitate inganni e bugie, parlate chiaramente. Incomprensioni amorose, superabili lasciando da parte i giochetti fatti per mettere l'altro alla prova.

Acquario

Mattinata soleggiata, qualche "rovescio" arriva nel pomeriggio. Cominciate a costruire dei solidi argini: si prevedono straripamenti emotivi. Una comunicazione profonda con i familiari può far emergere una situazione irrisolta del passato.

Pesci

Luna cancerina amica di Marte in Toro per tutta la mattina. Potrete esprimere le vostre emozioni senza smarrire il senso logico e la lucidità. Venere approderà domani nel vostro segno aprendo le porte all'amore, atteso, sognato. Per ora guardatevi intorno.

